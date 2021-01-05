Kuraklık, çöp gerçekliğini de ortaya çıkardı!
İBB, kuraklık yüzünden suları çekilen baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemeye başladı.
GÜNDEM 05.01.2021, 22:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden yararlanarak barajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. İSTAÇ ekipleri, aylardır süren kuraklık yüzünden suları çekilen kent genelindeki baraj göllerinin kıyı şeritlerinin temizlenmesi için harekete geçti.
Baraj temizlik çalışmalarının yaşama geçirildiği ilk nokta, Avrupa Yakası'ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölünün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri, çalışamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm barajların, 15 gün içinde tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.
İstanbul'un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları, il sınırları içinde kalıyor. Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının dışında. İBB'nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sadece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.
Baraj temizlik çalışmalarının yaşama geçirildiği ilk nokta, Avrupa Yakası'ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölünün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri, çalışamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm barajların, 15 gün içinde tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.
İstanbul'un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları, il sınırları içinde kalıyor. Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının dışında. İBB'nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sadece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.
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