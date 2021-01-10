Kuraklığa karşı herkese büyük görev düşüyor

Vargı, nehirler ve göllerin hızla kuruduğunu ancak yöneticilerin bu konuyu gündeme getirmediğini belirtti.

Nehirlerimiz ve göllerimizin kuruduğu ve orman kaynaklarımızın yapılaşmaya açıldığını vurgulayan Vargı, belediyelere ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na su tasarrufu konusunda ve geleceğin planlanması konusunda projeler geliştirmeleri için çağrıda bulundu.



Ülkemizde küresel ısınma dolayısıyla yaşanan kuraklık ve mevsimsel değişimler konusunda yetkililerin bir açıklama yapmadıkları vurgulanan açıklamada, su tasarrufu konusunda kamu spotları ile tedbirlerin genişletilmesi gerektiği ve halka tasarruf bilincinin aktarılması gerektiği ifade edildi. Salgın sebebiyle insanların daha fazla su harcamaya yöneldiği vurgulandı.



Açıklamada su kaynaklarına daha çok sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilirken su kaynaklarını yok edecek tüm etkenlerin durdurulması, kuraklık ile mücadelede çevre katliamlarının önüne geçilmesi, ayrıca su kaynaklarının rant uğruna yok edilmemesi için çalışmaların yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Yerel yönetimlerin vatandaşlara tasarruf bilinci aşılaması gerektiğinin altı çizilirken büyükşehirlerde getirilen kademeli su faturası sistemi ile parası olanların rahat biçimde su harcamasının önünü açacak ise bir tasarruf uygulayabilmenin mümkün olmadığının altı çizildi.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN / MİLLİ GAZETE

