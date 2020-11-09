Künefe nasıl yapılır? Evde künefe tarifi, hazırlanışı

Hatay Antakya'ya özgü bir şerbetli tatlı olan künefe özel üretilen bir peynirle yapılıyor. Vereceğimiz künefe tarifi ile evde künefe hazırlayabilirsiniz. Künefede peynir, kullanılacak yağ ve pişirme süresi oldukça önemlidir. Şimdi geçelim künefe nasıl yapılır? Künefe tarihi, hazırlanışı hakkında detaylı tarifimize...



Toz şeker (2,5 su bardağı) ve suyu (1,5 bardak) sos tenceresine alın, limon suyunu ekleyin ve karıştırarak kaynatın. Kaynayan şerbetinizi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tel kadayıfı ince ince didikleyin ve bıçağınızla 2-3 kez üstünden geçin.

Künefe kabınızı (porsiyonlar halinde yapacaksanız kalıplarınızı) kalın bir tabaka halinde tereyağı ile yağlayın,kalan tereyağını eritin ve pekmezi de ekleyerek kıydığınız kadayıflarla karıştırın.

Kadayıfın yarısını boşluk kalmayacak şekilde kabınıza yayın ve üzerini elinizle hafifçe bastırarak sıkıştırın.

Ufaladığınız tuzsuz peyniri üzerine yayın ve kalan kadayıfları üzerine koyarak tekrar hafifçe bastırın. Kısık ateşte yada fırında(fırın da yapacaksanız 200 derece) nar gibi olana kadar 2 tarafını da kızartın.

Kızarmış sıcak künefenin üzerine hiç bekletmeden soğumuş olan şerbeti döküp kaymak ve fıstık ile süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

