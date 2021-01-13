Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Ali Koç oluyor!

Kulüpler Birliği, Mehmet Sepil’in istifasının ardından yarın Türkiye Futbol Tesisleri’nin Riva’daki tesislerinde toplanarak yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor.



DHA’nın haberine göre ise; Ali Koç, yarın düzenlenecek olan toplantı ile Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı olarak seçilecek. Ali Koç’un ayrıca, bu göreve tüm kulüp başkanlarının desteği ile geleceğine de haberde dikkat çekildi. Böylelikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği’ne de başkanlık eden 11. isim olacak.

Bilindiği üzere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğü Kulüpler Birliği’ndeki bu görevinden istifa etmişti. Kulüpler Birliği’nin 10. Başkanı olarak görev yapan Mehmet Sepil, bu göreve ise 5 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı.

