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Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr adresinden sözleşmeli sanatçı alacağını duyurdu. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru detayları da belli oldu.
GÜNDEM 05.02.2021, 11:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır" denildi.
Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
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