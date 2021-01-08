Kültür Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na transfer! Genel müdür oldu
Kültür Bakanlığı'nda Genel Müdürlüğü Yardımcısı olarak görev yapan Adem Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı.
GÜNDEM 08.01.2021, 22:21
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü İrfan İçöz’ün görevden ayrılmasının ardında bu göreve TURKCELL’den bir ismin getirilmesi bekleniyordu. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin daha sonra bu isimden vazgeçtiği kaydediliyor. Personel Genel Müdürlüğüne Bakan Pakdemirli’nin danışmanlarının ismi de gündeme gelirken, böyle bir atamanın Bakanlıkta tepki çekeceği gerekçesiyle bu isimlerden de vazgeçildiği ifade ediliyor.
Tarımdanhaber.com'da yer alan habere göre Gelinen noktada Bakanlığın en önemli birimlerinden olan Personel Genel Müdürlüğüne dışarıdan bir ismin atanması dikkat çekti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atanan Adem Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı.
Tarımdanhaber.com'da yer alan habere göre Gelinen noktada Bakanlığın en önemli birimlerinden olan Personel Genel Müdürlüğüne dışarıdan bir ismin atanması dikkat çekti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atanan Adem Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı.
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