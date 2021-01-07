Kullanıcıları kızdıran karar! WhatsApp'tan Facebook şartı

Popüler mesajlaşma platfomu WhatsApp, kullanıcıların tepkisini çekecek bir karar için harekete geçti.

Ünlü mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıları bugün hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı.

