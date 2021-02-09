Kulisleri sallayan iddia! CHP'den istifa eden İnce'den İYİ Parti atağı

CHP'den istifa eden Muharrem İnce, CHP'den istifa eden 3 vekilin Memleket Hareketi'ne katıldığını açıklaması sonrasında "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" ifadelerini kullanması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Memleket Hareketi'ne katıldığını aktaran İnce, "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" dedi.

Açıklamanın ardından CHP'de yeni istifalar olacağı konuşulurken, İYİ Parti'den 7 milletvekilinin Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddia edildi.

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Memleket Hareketi'ne katıldığını aktaran İnce, "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" açıklamasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de atağa geçti.

İYİ Parti'deki milletvekillerinin Muharrem İnce'nin safına geçeceği duyumunu aldığı öne sürülen Akşener'in istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı yaptığı öğrenildi.

Ayrıca Çıray'ın başdanışman olması ise İYİ Parti içinde tepkilere neden oldu.

Akşener'in bu kararına partinin ağır isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi.

Konuyla ilgili görüş bildiren Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani! Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım! Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak" dedi.

