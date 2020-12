Kulat'tan 'Yılın Enleri Kim' araştırması! Sonuçlar merak konusu oldu

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 2020 yılının son gününde "Bize Göre Yılın Enleri" başlıklı araştırmasına dair paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken paylaşımlar yapan Kulat'ın çok sayıda meslek ve kavramlar kategorisinde yaptığı araştırmasında 'Yılın Enleri'nin kimler oldukları merak konusu oldu.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının haberleştirilmesi başlığı kategorisi başta olmak üzere önemli başlıklarda araştırma yapan Kulat, henüz isimlerini açıklamadığı 'Yılın Enleri' araştırmasına dair şu şekilde paylaşım yaptı:



'Yılın Enleri' başlığında "baba, din adamı, vatandaş, gazeteci, devlet memuru, sağlık çalışanları, esnaf-tüccar, siyasetçi, güvenlik güçleri, amca ve teyze" kategorileri üzerine araştırma yapan MAK Danışmanlık'ın araştırma sonuçlarına göre ismi öne çıkan kişilerin kim oldukları şimdiden merak konusu oldu.



Bize göre YILIN ENLERİ 2‐---' Domuz eti yemek haramdır dediği gibi "domuz gibi haram yiyenlere" de ses çıkaran DİN ADAMI.

— Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 31, 2020



"Bize göre YILIN ENLERİ 1.

---- Asgari ücretle MUHANETE MUHTAC ETMEDEN çocuklarını okutan, evini geçindiren, ailesini bir arada tutan BABA.

Bize göre YILIN ENLERİ 2

‐---' Domuz eti yemek haramdır dediği gibi "domuz gibi haram yiyenlere" de ses çıkaran DİN ADAMI.

Bize göre YILIN ENLERİ 3

----- Bozulmuş ADALET TERAZİSİ nin yanlış tartması sonucu uğradığı ağır mağduriyete rağmen ülkesine küsmeyen ve sabırla ADALET diyen VATANDAŞ.

Bize göre YILIN ENLERİ 4

----- Ülkenin en etkili Bakanı istifa ettiğinde (affedildiğinde) ilk 48 saat içinde haber yapabilen GAZETECİ.

Bize göre YILIN ENLERİ 5

----- Devletin ona tahsis ettiği her imkanı / zamanı tüyü bitmemiş yetimin malı titizliğinde gören ve bu hassasiyetle çalışan DEVLET MEMURU.

Bize göre YILIN ENLERİ 6

---- Bir büyük afet olan COVID-19 mücadelesinde TEMIZLIK MASKE MESAFE konusundaki duyarsızlığımıza rağmen gecesini gündüzüne katarak bizleri hayatta tutmaya çalışan SAĞLIK ÇALIŞANLARI.

Bize göre YILIN ENLERİ 7----- Ülkenin bu zor şartlarında TESTİ ÇEŞME AKARKEN DOLDURULUR demeden haram / helal hassasiyeti gösteren ESNAF - TÜCCAR.

Bize göre YILIN ENLERİ 8--Siyaseti bir koltuk kapma yada hasbelkader kaptığı koltuğu kaybetmeme adına omurgasız / ilkesiz comformist ve royalist kişiliksiz kişi olmak yerine; savunduğu her şeyi sokaktaki insan karşısında gönül rahatlığıyla izah edebilen vicdanı rahat SİYASETÇİ.

Bize göre YILIN ENLERİ 9

--- Dış ve iç ihanet şebekelerinin / entelijansiyanın oyuncağı bölücü terör örgütleri karşısında içeride ve sınır ötesinde mücadele eden KAHRAMAN GUVENLiK GÜÇLERİ.

Bize göre YILIN ENLERİ 10

---- Birilerinin rant talanına çevirdiği beton yığını şehirlerimizde evinin bahçesine, balkon veya terasina diktiği bir AĞAÇ fidanı ile hayatımızın yaşanabilirliğini sürdüren AMCA.

Bize göre YILIN ENLERİ 11

---- Her sabah sokak hayvanları için bir kaç lokma yiyeceği binanın bahçe köşesine bırakan TEYZE."

Bize göre YILIN ENLERİ 2‐---' Domuz eti yemek haramdır dediği gibi "domuz gibi haram yiyenlere" de ses çıkaran DİN ADAMI. — Mehmet Ali Kulat (@malikulat) December 31, 2020