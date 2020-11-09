Kulağınıza sarımsak koyarsanız ne olur? Sonuçlar inanılmaz...

Kokusundan pek de hazzetmediğimiz sarımsakla ilgili her gün yeni bir bilgi gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan birisi de kulak ağrısına verdiği şifa.

Kulak ağrısı, bilhassa çocukları çok fazla rahatsız eden ve günlük hayatını etkileyen ağrılardan olup başlıca sebebi enfeksiyondur.

Zonklama, yanma, batma gibi farklı ağrı çeşitleri ortaya çıkan kulak ağrıları doğal antibiyotik olan sarımsak sayesinde şifa buluyor.

Kulak ağrıları enfeksiyon nedeniyle oluşuyorsa kulak burun boğaz doktorları uygun antibiyotikler ile tedavi yoluna giderler.

Her enfeksiyon bakteriyel olmadığı için bazı durumlarda antibiyotikler işe yaramaz.

Kulak ağrısı çok kuvvetli değilse kişi doktora gitmeden önce evde kendi kendisine birtakım uygulamalar yaparak kulak ağrısını geçirmeye çalışabilir.

Ancak fakat ağrı çocuklarda gözleniyorsa, ya da kişide giderek artıyorsa, yanında akıntı, çınlama işitme kaybı gibi başka belirtiler varsa vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerekmektedir.



Kulak enfeksiyonlarında analjezik ve antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak önerilmektedir. Sarımsak susam yağında pişirildikten sonra bu yağ soğuyunca kulağa damlatılabilir.

Bunun için 2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin. Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın.

Bir kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin. Sonuçları sizi çok şaşırtacak...

