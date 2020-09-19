Kudüs’e anlaşmalı kuşatma

BAE ve Bahreyn’in Siyonist oluşum İsrail ile yaptığı ve adına ‘İbrahim Anlaşması’ denilen sözde vesikanın Filistin başta olmak üzere Ortadoğu’da yeni bir süreci başlatacak olan maddeleri ortaya çıktı. Buna göre, İsrail meşru bir devlet olarak tanınıp, sözde başkent ilan ettiği Kudüs’te BAE ve Bahreyn büyükelçilik açacak.

ABD Başkanı Donald Trump adına ‘The Abraham Accord’ yani ‘İbrahim Anlaşması’ dediği ve BAE ile Bahreyn’in altına imza attığı Siyonist oluşum İsrail ile normalleşmeyi esas alan sözde vesikanın içeriği belli oldu. Buna göre, BAE ve Bahreyn, İsrail’i meşru bir devlet olarak tanıyacak ve başkenti olarak iddia ettiği Kudüs’te elçilik açacak.



Müslüman toplumlar tarafından büyük tepki gösterilen ve 12 maddeden oluşan anlaşmanın ikinci maddesinde, “Her devletin egemenliği tanınacak ve karşılıklı saygı gösterilecek” denilerek İsrail’in iki devlet tarafından tanınır hale gelmesi sağlanarak Ortadoğu’da hakimiyet alanı genişletilecek.



Anlaşmanın devam maddelerinde ise sözde vesikanın altında imzası bulunan ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinin başkentlerinde büyülelçilikler açması kararlaştırılıyor. Bu madde ile de Kudüs’ü sözde başkentleri ilan eden Siyonist oluşumun bu işgali BAE ve Bahreyn’in büyükelçiliklerini açması ile sağlamlaştıracak. Ayrıca anlaşmada yer alan, “Her iki devlete karşı yapılan terör ve şiddet eylemlerinin engellenmesi için gerekli adımlar atılacak” ifadeleri ile de Filistin direnişini terör olarak lanse eden Siyonizm, yaptığı zulme BAE ve Bahreyn’i de ortak edecek.

