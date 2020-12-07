Küçükçekmece’de pitbull dehşet saçtı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler dehşetin boyutunu ortaya çıkardı.

Küçükçemece’de ağızlık takılmadan köpeklerin parkında gezdirilen pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere saldırdı.

Vahşi köpek önce bir köpeğin boğazına, daha sonra ise bir başka köpeğin sırtına saldırdı.

Köpek sahipleri dehşete düşerken pitbull cinsi köpeği diğer köpeklerden ayırmakta büyük güçlük çekti.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar ise ağızlık olmadan pitbull cinsi köpeklerin alanda gezdirildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

