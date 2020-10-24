Küçükçekmece’de hedef sıfır atık
Sıfır atık dünyadaki kısıtlı kaynağın mümkün olan en iyi şekilde yeniden değerlendirilebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.
GÜNDEM 24.10.2020, 07:20
Türkiye’nin ilk Breeam sertifikalı yeşil kamu binası olma özelliğine sahip Küçükçekmece Belediyesi de yaptığı çalışmalarla doğanın ve geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerin destekçisi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belediye binasında hizmet veren personele sıfır atık eğitimi verildi.
Çevre Mühendisi Aylin Özgül tarafından gerçekleşen eğitimlerde, atıkların geri dönüşüm süreci halkında bilgi verildi. Aylin Özgül, “Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Çevre Mühendisi Aylin Özgül tarafından gerçekleşen eğitimlerde, atıkların geri dönüşüm süreci halkında bilgi verildi. Aylin Özgül, “Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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