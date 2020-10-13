Küçükçekmece Gölü'nde bir kadın cesedi bulundu
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü Sosyal Tesisleri'nde sabah temizlik yapan işçiler, göl içinde bir kadının cansız bedenini buldu. Kimliği öğrenilemeyen kadın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNDEM 13.10.2020, 12:17
İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde göl kenarında temizlik yapan işçiler, gölün içinde genç bir kadının cansız bedenini buldu.
Olay 8:30 sıralarında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tarafında yaşandı. İddiaya göre, belediye ekiplerinden kıyı temizlik ekibi sabah saatlerinde göl kenarında temizlik yaptığı sırada gölün içinde hareketsiz duran bir kadını gördü.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının öldüğü tespit etti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de cansız beden üzerinde incelemelerde bulundu.
Kimliği öğrenilemeyen kadın otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay 8:30 sıralarında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tarafında yaşandı. İddiaya göre, belediye ekiplerinden kıyı temizlik ekibi sabah saatlerinde göl kenarında temizlik yaptığı sırada gölün içinde hareketsiz duran bir kadını gördü.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının öldüğü tespit etti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de cansız beden üzerinde incelemelerde bulundu.
Kimliği öğrenilemeyen kadın otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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