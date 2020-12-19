Küçük çocuk kız kardeşini ölümden böyle kurtardı
15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kahraman ağabey Brezilya'da günün konusu oldu...
GÜNDEM 19.12.2020, 14:10
Olay 10 Aralıkta meydana geldi.
Brezilya’nın Rondonopolis şehrinde 3 yaşındaki kız çocuğu caddenin karşısına geçerek motosikletli birinin yanında durdur.
Kızın ağabeyi ve ablası olduğu ifade edilen diğer çocuklar ise aynı dükkandan çıkarak, küçük kızına yanına gitmek için araçların geçmesini bekledi.
Ne olduysa o anda oldu.
Küçük kız bir anda yola doğru koşmaya başladı. Küçük kızı farkeden 15 yaşındaki ağabeyi hayatını hiçe sayarak caddenin ortasına atladı ve küçük kız kardeşini ani bir reflekse aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.
Brezilya’nın Rondonopolis şehrinde 3 yaşındaki kız çocuğu caddenin karşısına geçerek motosikletli birinin yanında durdur.
Kızın ağabeyi ve ablası olduğu ifade edilen diğer çocuklar ise aynı dükkandan çıkarak, küçük kızına yanına gitmek için araçların geçmesini bekledi.
Ne olduysa o anda oldu.
Küçük kız bir anda yola doğru koşmaya başladı. Küçük kızı farkeden 15 yaşındaki ağabeyi hayatını hiçe sayarak caddenin ortasına atladı ve küçük kız kardeşini ani bir reflekse aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.
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