Kübra Par'dan flaş iddia: Ankara Trump'ın yaptırım kararından memnun

Habertürk yazarı Kübra Par, Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları halefi Joe Biden’a bırakmamasından mutlu olduğunu yazdı. Par’ın aktardığına göre Ankara hem Trump’ın en hafif yaptırımı uygulayacağını düşünüyor hem de Biden ile temiz bir sayfa açmak istiyor.

Par, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ekibiyle görüştüğünü aktaran Par, şöyle devam etti:



ABD’de, Rusya’dan alınan S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeleri içeren tasarı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da çoğunluk oyuyla geçti. ABD Başkanı 30 gün içinde Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları seçmek zorunda.

Donald Trump istese topu Joe Biden'a bırakabilirdi fakat Türkiye ile arası son derece limoni olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun girişimleri sonucunda tedbir paketini imzaladı. Önümüzdeki günlerde CAATSA’da yer alan 12 yaptırımdan en az 5'ini seçmesi gerekecek.

Peki, Ankara bu durumu nasıl değerlendiriyor? Başkanlığı boyunca Erdoğan ile kişisel diyaloğa önem veren Trump’ın giderayak Türkiye’ye kazık attığını düşünüyorlar mı?

Aldığımız yanıt biraz şaşırtıcıydı çünkü Trump’ın yaptırım kararını Biden’a bırakmaktansa kendisinin alacak olmasından memnun görünüyorlardı. Bunun çok açık iki nedeni var:

Trump’ın 12 madde içinden en hafiflerini seçeceğini umuyorlar. Ayrıca Biden dönemine yaptırım kararının gerginliği ile değil temiz bir sayfa açarak başlamak istiyorlar.

Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden konusunda ılımlı açıklamalar yapıyor.

“Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Muhalefet ile ilgili açıklamasına cevap dahi vermedim. İlişkilerin geleceğini sabredip göreceğiz” diyerek kapıyı aralık bırakıyor.

Bakalım Trump Ankara’nın beklentilerini karşılayarak hafif maddeler mi seçecek yoksa son ziyaretinde Ankara’yı açıkça pas geçen ve üst üste sert açıklamalar yapan Pompeo’nun etkisinde kalarak ağır bir yaptırım mı uygulayacak? Tahminim ikisinin ortasında bir yerde duracağı yönünde...

