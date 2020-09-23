Kübra Par'dan Adalet Bakanına yanıt: Önce yargıya güveni tazeleyin

Son dönemde sosyal medyada gündeme gelen adli olaylara yönelik bir açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın” dedi.

Bugünkü köşesinde bu açıklamaya yanıt veren HaberTürk yazarı Kübra Par, adalet sisteminin topluma güven vermediğini belirterek, "Tutukluluk süreleri uzatıldıkça uzatılıp siyasi cezalara dönüşmediğinde...FETÖ borsası iddiaları akıllara bile gelmediğinde...Sahte delillerle, kumpaslarla masum insanlar yıllarca hapis yatmadığında...Toplum vicdanını yaralayan kararlara imza atılmadığında... İnsanlar mahkemeye başvurduğunda adaletin yerini bulacağına inandığında... Yargıya güven tesis edildiğinde... Yani kısacası sizin de dediğiniz gibi adalet, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde gerçekten tecelli ettiğinde kimse toplum yargıçlığına soyunmaz. O atmosferi oluşturacak adımlar atılmadan sadece iyi niyetli sözlerle sonuç alınması mümkün değil maalesef." değerlendirmesinde bulundu.



“Şu tutuklansın, bu serbest bırakılsın” kampanyaları...

Televizyon programlarında çözülen cinayetler...

Haksızlığa uğradığında derdini karakoldan önce sosyal medyada anlatan insanlar...

Bütün bunlardan yakınan bir açıklama yapmış Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. “Kimse toplum yargıçlığına soyunmasın” demiş.

Bu çağrınız elbette özünde doğru, iyi, güzel ama bu atmosferin oluşmasının sorumlusu toplum mu ki bize kızıyorsunuz Abdülhamit Bey?

Tutukluluk süreleri uzatıldıkça uzatılıp siyasi cezalara dönüşmediğinde...

FETÖ borsası iddiaları akıllara bile gelmediğinde...

Sahte delillerle, kumpaslarla masum insanlar yıllarca hapis yatmadığında...

Toplum vicdanını yaralayan kararlara imza atılmadığında...

İnsanlar mahkemeye başvurduğunda adaletin yerini bulacağına inandığında...

Yargıya güven tesis edildiğinde...

Yani kısacası sizin de dediğiniz gibi adalet, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde gerçekten tecelli ettiğinde kimse toplum yargıçlığına soyunmaz.

O atmosferi oluşturacak adımlar atılmadan sadece iyi niyetli sözlerle sonuç alınması mümkün değil maalesef.

