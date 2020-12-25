Kübra Par: Soner Yalçın’ın diline düşmekten kurtarın beni

Par, bugünkü “Soner Yalçın’ın diline düşmekten kurtarın beni” başlıklı köşe yazısında Yalçın ile arasındaki tartışmayı şöyle aktardı:

Son dönemde dev ilaç şirketlerine ve kapitalist sağlık hegemonyasına karşı savaş açan Soner Yalçın, birkaç hafta önceki yazısında "Virüs hızla mutasyona uğrarken, yani sıradan nezleye, hadi bilemediniz gribe dönüşecekken, aşının alelacele bulunup piyasaya sunulması arasında nasıl bir ilişki var?” diye sormuştu.

Ben de bunun sorumsuzca bir açıklama olduğunu ifade etmiş, “Virüsün hızla mutasyona uğradığından ve sıradan bir nezleye dönüştüğünden emin miyiz? Binlerce insanın canını alan bu kadar ciddi bir konuda, dünyanın en önemli bilim insanları şeffaf bir şekilde, bilimsel kriterlerle uğraşırken kahvehane sohbeti kıvamında kuşkular yaratmanız doğru değil” demiştim.

“Virüsün mutasyona uğradığı haberleri çıktığından beri Yalçın’dan esprili mesajlar alıyorum” diyen Par, şöyle devam etti:

“Bana inanmıyordunuz ama gündemde virüsün mutasyona uğradığı haberleri var. Köşe komşunuz Muharrem Sarıkaya da yazdı, ona da kızacak mısınız bakalım?” diye soruyor.

Öncelikle bu kıyaslamanın doğru olmadığını söylemeliyim zira Yalçın aşıya son derece şüpheyle yaklaşırken, Muharrem Abi aşı seferberliğinin öncülüğünü yapıyor. Hatta Türkiye’de faz 3 çalışmaları için gönüllü aşı yaptıran ilk gazeteci o oldu.

Öte yandan Yalçın’ı haklı çıkarabilecek açıklamalar da geliyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, virüsün mutasyona uğramasıyla daha çok bulaşıcı ancak zararsız hale gelebileceğini söylemiş.

Bu durumda sorulması gereken tek soru var; geçirdiği mutasyon virüsün etkini azaltacaksa yine de aşı olmamız gerekecek mi?Par yazısının ilgili kısmını “Yetişin sevgili doktorlar, bilim insanları… Soner Yalçın’ın diline düşürmekten kurtarın beni” diyerek sonlandırdı.

