Krizi sona erdi! İşte KKTC'nin yeni başbakanı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hamza Ersan Saner 42. Hükümeti kurarak Başbakanlık koltuğuna oturuyor.
GÜNDEM 08.12.2020, 21:09
Yeni kurulan hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP hükümet protokolünü önce UBP Parti Meclisine sundu. Parti Meclisinden alınan onayın ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisinde hükümet protokolünü imzaladı.
Başbakanlık - UBP
Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - YDP
Dışişleri Bakanlığı - UBP
İçişleri Bakanlığı - UBP
Maliye Bakanlığı - UBP
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - UBP
Turizm ve Çevre Bakanlığı - DP
Sağlık Bakanlığı - UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - DP
Ulaştırma Bakanlığı - UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP
Başbakanlık - UBP
Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - YDP
Dışişleri Bakanlığı - UBP
İçişleri Bakanlığı - UBP
Maliye Bakanlığı - UBP
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - UBP
Turizm ve Çevre Bakanlığı - DP
Sağlık Bakanlığı - UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - DP
Ulaştırma Bakanlığı - UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP
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