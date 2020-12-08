Krizi sona erdi! İşte KKTC'nin yeni başbakanı

Yeni kurulan hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP hükümet protokolünü önce UBP Parti Meclisine sundu. Parti Meclisinden alınan onayın ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisinde hükümet protokolünü imzaladı.

Başbakanlık - UBP

Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - YDP

Dışişleri Bakanlığı - UBP

İçişleri Bakanlığı - UBP

Maliye Bakanlığı - UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı - DP

Sağlık Bakanlığı - UBP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - DP

Ulaştırma Bakanlığı - UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı UBP

