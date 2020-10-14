“Kriz, salgından önce başladı”

Yeni inşaat projelerine başlanmamasının yanı sıra inşaat malzemesi üretiminde de aksaklıklar yaşanması, malzeme satıcılarını zor durumda bıraktı. Sektör yetkilileri, sektördeki krizin 2018 Eylül ayında başladığını söylerken, ellerindeki ürünlerin eksik olması nedeniyle şişen stoklardan dert yandılar.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 16 No’lu İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinde sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Talepteki daralmadan üretim yetersizliği nedeniyle mevcut talebi karşılamakta yaşanan zorluklara kadar birçok konuyu ele alan meclis üyeleri, önlerini görememekten şikayetçi oldu.



16 No’lu Komiteden Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, inşaat sektöründeki krizin pandemi öncesine dayandığını hatırlattı. 2018 Eylül ayında başlayan konut satışlarındaki azalmanın, hükümetin pandemi sürecindeki ekonomik tedbirler çerçevesinde aldığı kararlarla bir miktar toparlandığını belirten Bucuge, bu dönemde konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle eldeki konut stoklarının eridiğini kaydetti. İkinci el konutlarda da bu dönem hareket yaşandığını ve tadilatın canlanmasıyla inşaat malzemesi satışlarının hareketlendiğini dile getiren Bucuge, “Ancak, geleceğe yönelik şöyle bir sıkıntı var; ilk olarak bugün başlayan yeni proje sayısı oldukça düşük, ikinci sorun da maliyetlerin çok yükselmesi” dedi.



Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mehmet Niyazi Yücesoy ise biriken stoklara dikkat çekti. “Tarihin en büyük stoku ile karşı karşıyayız” diyen Yücesoy, şunları söyledi: “Birçok kalemde talep var ama üretim yok. Kur yüksek olunca yerli üreticiler iç pazara satmak yerine ürünü ihraç ediyor. Seramik, vitrifiye, parke siparişlerimizi temin etmekte zorlanıyoruz. Bazı ürünlere ulaşmak yeterli gelmiyor, takım oluşturmakta zorlanıyoruz. İstenen malın tamamını karşılayamayınca satış yapamıyoruz. Böyle olunca malzemelerin tümü de stokunuzda kalıyor” dedi.

İHA



