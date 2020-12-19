Kritik maçta Fenerbahçe'ye Pelikas şoku!
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Pelkas, cezalı duruma düştü.
GÜNDEM 19.12.2020, 21:15
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Pelkas, cezalı duruma düştü. Bu sezon 4.kez sarı kart gören Dimitrios Pelkas, önümüzdeki hafta içi oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak.
Pelkas bu sezon Fenerbahçe forması altında 9 lig maçında 2 gol atıp 2 asist yapmıştı
Pelkas bu sezon Fenerbahçe forması altında 9 lig maçında 2 gol atıp 2 asist yapmıştı
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