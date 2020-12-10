Kritik iddia: ABD, Türkiye'ye her an yaptırım ilan edilebilir
Reuters'ın aktardığı habere göre , ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu iddia etti.
GÜNDEM 10.12.2020, 22:11
Reuters'ın haberinde ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze sistemi nedeniyle yaptırım kararını açıklamaya hazırlanırken, söz konusu yaptırımların her an başlayabileceği bildirildi.
İkisi ABD'li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre yaptırımlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak.
ABD Kongresi uzun bir süredir Donald Trump yönetiminin S-400 füzeleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyordu. Kaynaklar Ankara ile Ocak ayında başkanlık göreve başlayacak Joe Biden arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olması beklenen yaptırımların her an başlatılabileceğini ifade etti.
Reuters'a konu ile değerlendirmede bulunan üst düzey Türk yetkili, "Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
İkisi ABD'li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre yaptırımlar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak.
ABD Kongresi uzun bir süredir Donald Trump yönetiminin S-400 füzeleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyordu. Kaynaklar Ankara ile Ocak ayında başkanlık göreve başlayacak Joe Biden arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olması beklenen yaptırımların her an başlatılabileceğini ifade etti.
Reuters'a konu ile değerlendirmede bulunan üst düzey Türk yetkili, "Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.
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