Kritik gün geldi çattı! Yüz yüze eğitim ertelenecek mi?

Kabine salgın gündemiyle bugün toplanıyor.

Kabine saat 15.00'te toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler beklentiye girdi.

Yüz yüze eğitim, kısıtlamalar ve restoranlarla ilgili kararlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim hazırlıklarıyla ilgili olarak bilgilendirme yapması ve eğitim öğretim alanında salgına ilişkin bir yol haritasının çıkması bekleniyor.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bilim kurulu toplantısında okulların 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime geçmelerinin erken olduğu, okulların açılmasının Mart ayında öğretmenlerin aşılanmasından sonra yüz yüze eğitime geçmesinin uygun olacağı belirtilmişti.

Kabine toplantısında koronavirüs salgınının yanı sıra iç ve dış gelişmelerle ilgili de değerlendirme yapılacak. Toplantıda yargı ve ekonomi alanındaki reform çalışmalarında ele alınması bekleniyor.

