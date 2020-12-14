Kritik dolar-gram altın tahmini! Rekor fiyat için o tarihi verdi

Piyasa Uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer Dolar ve altında sert yükselişlere hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Selçuk Geçer, CAATSA yaptırımların uygulanması halinde yaşanabilecek senaryoları analiz etti.

Geçer, CAATSA yaptırımların bir şekilde uygulanacağının altını çizerek en az zarar ile atlatabilmesi için ne yapılması konusunda önerilerde bulundu. CAATSA yaptırımları, Türkiye'ye uygulandığında neler yaşayacağız? Özellikle finans sistemi, reel sektör, bankacılık sistemi aynı zamanda dolar, euro, sterlin ve altın cephesinde neler yaşanacak?

CAATSA yaptırımlarıyla dolar, sterlin ve euro ne kadar olabilir? Altın, CAATSA yaptırımlarıyla kaç lira olabilir, altın yükselir mi düşer mi? Dolar kuru, yaptırımlar sonrası kaç liraya kadar yükselir? Bu sorunların cevabını yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Dolar, yaptırım kararı sonrası rekor kırar mı? Dolar kuru en yüksek kaç rakamını görür?

Dolar ve altın kısa vadede kaç liraya yükselecek? sorusunun cevabını Piyasa uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer verdi. Geçer, kısa vadede gram altın ve dolar ocak ayında yükselişe geçecek. Dolar 8,80 lirayı kırıp 9 lira, gram altın ise 600 lira olabileceğini dile getirdi.

Selçuk Geçer, "CAATSA yaptımları en yazık ki üçte ikilik bir çoğunlukla senatördan geçti. 59 yıldır kesintisiz geçen savunma yasasının için entedre edilmesi nedeniyle bu işin pek geri çevrilmesi mümkün görülmüyor. Hem temsilciler meclisten hem de senatodan büyük bir çoğunlukla geçtiği içinde Trump'ın veto etme imkanında ortadan kalkmış bulunuyor. Bir almış olduğumuz haberle göre ise yasaya Trump, çoktan imza attı. Önümüzdeki günler yasa yürülüğe girecek ve 30 içinde CAATSA yaptırımlar, Türkiye'ye uygulanacak." dedi.

CAATSA yaptırımlarıyla ilgili Selçuk Geçer, bazı maddelerin ağır olduğunna dikkat çekerek, kısa vadede hafif yaptırımların uygulanacağını dile getirdi. Geçer, "CAATSA yaptırımlarını uzun bir içeriği var. 12 madde oluşuyor ve Amerika Başkanı 12 maddeden 5'ini devreye sokmak zorunda. Sembolik yaptırımlarda uygulanabilir, çokta ağır yaptırımlar uygulanabilir. Şuan itibariyle orta ayarda yaptırımların uygulanması planlanıyor." diye konuştu.

Dolar kurunda sert yükselişler beklediğini dile getiren Selçuk Geçer, "Reel sektör çok ciddi sıknıtılarla karşı karşıya kalacak. Bankacılık sistemi çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak. Buna rağmen borsa balon etkisiyle yükselmeye devam edecek. Çok ciddi riskler barındırıyor. Dolar, 7.84 idi açılışla beraber sert yükselişleri göreceğiz. Diğer taraftan devülasyonist etkiler devreye girebilir. Euro 9,51 seviyesindeydi, doların 8,80'e gittiği ortamda euro'nun 10,50 seviyelerinde olduğunu göreceğiz. Sterlin 10,39'dan kapanışını gerekleştirdi. Çok hızlı bir şekilde sterlin kendini 11 liranın üstüne kendini atacaktır. Sterlin 11,20 , 11,30 aralığına yerleşecektir.

Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmemesi durumunda dolarda yükseliş eğilimi olacağını öne süren Selçuk Geçer, "Hem sonra Biden'ın koltuğa oturmasıyla Avrupa ile görüşmeleri olacaktır. Avrupa'nın yapabileceği yaptırımların daha da sertleşeceği konuşuluyor. Faiz 14,69 seviyesinde. Bir faiz beklentisi oluştu. Merkez Bankası'nın önden yüklemeli bir faiz artırımına gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yüzde 14'e gelmiş bir enflasyon ortamında yüzde 15'lik bir faiz kimseyi rahatlayacaktır. Dolayısıyla bu faiz sabit tutulursa, dolarda yükseliş eğilimi devam edecektir. Bunu da 24 Aralık'ta göreceğiz. " diye konuştu.

Altının onsu 1839 dolardan işlem görüyor. Hem teşvik paketine bağlı olarak hem koronavirüsün yayılmasına bağlı olarak altının onsunun yükseliş eğilimiyle hızlanacak. Koronavirüs salgını hızla ilerliyor, aşı çalışmalarından haberler geliyor. Ancak bu aşılar beklenen etkiyi görmez ise; salgın daha da yayılacak. Risk ortamı daha da oluşacak. Teşvik paketlerinin daha da artırılması gerekir. Önümüzdeki yıl bu risk faktörlerine bağlı olarak altının onsu rekor denemelerine başlar. Önce 2100, ardından 2300 sınrasında 2500 doları görebilir. Onun öncesinde yapacağı kademeli hareketler şu şekildedir; Önce 1830'lu rakamlarda dinlenen altın, kendini 1900'lara atacaktır kendini. 1980 seviyelerini zorlayacaktır. 1980 seviyesini kırdıktan sonrada altının onsu ilk rekor seviyesi olan 2080-2100 aralığına gidecektir.

Gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, "Gram Altında nasıl bir tablo görebiliriz; Altının onsundan önce yükseliş eğilimine başlayacaktır dolar kurunun yükselmesiyle birlikte. Doları bu saaten sonra, bu seviyelerde tutmak mümkün değil. doların 8,80 lirayı gördüğü süreç içerisinde gram altını 500 lira sınırına gelecek. Altının onsu da, gram altını desteklediği sürece ilk tepe noktası 535 lira seviyesine gidecek, sonra rakamı kırıp 561 lira 2. seviye, 588 lira 3. seviye olarak bu rakamlara gelecek. Yakın bir zaman içerisinde gram altın bu seviyeleri aşıp yakın zamanda 600 lirayı görecek. Ocak ayı ortalarına kadar bu gram altında bu rakamların görülmesi mümkün... Doların yükseliş eğilimi hızlanacağı için bu ayda, gram altının yükseliş eğilimi hızlanacak.

Gümüşün onsu 2395 lira. Altının onsuna bağlı olarak gümüş onsunda hızlı bir yükseliş eğilime girecek. Gümüşün 30 doların üstüne çıkıp, 35 dolara doğru gidecektir. Gümüşün gramı 6 lira seviyesinde 8,50 - 9,00 lira aralıına yerleşecek. Gümüş onsunda rekor denemeleri başlayacak. Kısa vadede ise gümüş kendisini 7 liranın üstüne atacak kendisini... 7,00-7,50 aralığına yerleşecek kısa vade.

Seçuk Geçer, CAATSA yaptırımlarının 12 maddesini yorumlayarak, "CAATSA yaptırımları, 12 maddeden oluşuyor. Amerika'nın genellikle sıkınıt yaşadığı ülkelere uygulanan yaptırımlar. Türkiye'de S-400 nedeniyle uygulanıyor. Eğer ki S-400 geri gönderilmezse Rusya ile ilişkiler durma noktasına giderilmez ise önümüzdeki dönemlerde bu yaptırımlar uygulanacak. 5. maade açıklandı o maddeler uygulanacak diye birşey yok. bu maddelerin yerleri ve içerikleri değiştirilebiliyor... Finans kurumları hedef alındığında ciddi etkileri olabiliyor. " ifadesini kullandı.

Selçuk Geçer konuşmasına şu şekilde devam etti;

"'Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması.' İşte en ciddi yaptırım bu maddede.Çünkü dövizle yaptığınız tüm ithalat, ihracat işlemlerini tıkayan bir sistem. Bir sonraki madde bunu daha sertleştiriyor. 'Amerika'nın yetki alanı giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması.' SWİFT kanallarının kapanması. İşte bu olduğu zaman hem ihracat gelirleri transfer edemiyorsunuz hem de ithal edeceğiz ürünlere para gönderemiyorsunuz. Ürün kıtlığı yaşıyorsunuz, hem de para kıtlığı yaşıyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İran'ın yaşadığı en büyük sorunlardan birisi buydu. Petrolü var ama bunu satamıyor. Satsa bile parasını alamıyor. bu yüzden çok ciddi parasal sıkıntılar yaşıyordu.

Bu CAATSA yaptırımlarının çözümü nedir? S-400'lerden tamamen vazgeçeceksin, Rusya ile ilişkileri askıya alacaksın. Böyle bir şey yapmanız mümkün mü? Mümkün değil. Bundan sonraki süreçte S-400'lerden vazgeçmek zor. Bunu diplomatik olarak idare edebilirsiniz. Bir ihtimal... Ancak bir Türk yetkilinin açıklamalarına bakacak olursak, Türk tarafı da sertleşecek. Bu da Amerika'nın yaptırımlarını sertleştireceğini gösteriyor. Böyle bir tablo olursa da bunun bedelleri olacak. Taviz verelim demiyorum; zaten bu yaptırımlar uygulanacak. B planı devreye sokmalıyız, tekrardan üreten, güçlenen bir ülke olmak zorundayız.

CAATSA yaptırımları uygulanırsa dolar, euro ve sterlinde çok ciddi devülasyonist hareketler görünecek. Borsada sert satış baskısı göreceğiz. Para bulmakta zorlanacağız. Finansman zorluğu çekeceğiz. Banka batıkları artacak. Reel sektör büyük bir sorun yaşayacak. Bunların parasal ihtiyaçları bankalar tarafından karşılanamadığı için... İşsizlik ve enflasyon artacak. Para girişini olmaması, Merkez Bankasının rezervlerinin çok ciddi sıkıntıya girmesine neden olacak.

MİLLİ GAZETE İNTERNET SERVİSİ

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