Kritik dolar analizi! 'Dolar düşecek' dedi, net tarih açıkladı



Türkiye'de ekonomik dar boğaz yaşanırken sözde stretejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği sık sık Türkiye'yi ekonomik yaptırım konusunda tehdit ediyor. ABD ve AB'den gelen yaptırım tehditlerinden en hızlı etkilenen ise kırılgan ekonomi nedeniyle döviz kurları. Her hang yaptırım tehditdinde dolar ve diğer yabancı ani yükseliş yaşanıyor. Ya da bir başka deyimle Türk Lirası değer kaybediyor.

Bilindiği üzere bir süredir Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de bir süredir gerilim yaşıyor. Türkiye'nin kendi sularında yaptığı sondaj çalışmalarını Yunanistan, hakkının gaspı gibi görüyor. Fransa'yı da yanına alan Atina yönetimi yaşanan her küçük sürtüşme sonrası soluğu Avrupa Birliği'nin merkez olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de alıyor. Avrupa Birliği de kendi üyesi olan Yunanistan'ı haklı buluyor. Durum böyle olunca tehditlerin hedefinde Türkiye kalıyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetini durdurmak için sık sık tehdit yöntemine baş vuruyor. 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği liderlerinin yaptığı son zirvede Türkiye'ye Mart ayına kadar süre tanındı. Zirve sonunda imzalanan ortak bildiride Doğu Akdeniz krizinin çözülmemesi halinde Türkiye'ye yaptırımların tekrar ele alınacağı ifade edildi. Avrupa Birliği'nden gelen tehditler son dönemde dolarda yaşanan dalgalanmanın ana nedenlerinden biri oldu.

Avrupa Birliği'nden farklı olarak ABD Türkiye'ye karşı direk yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası ile Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulandı. Türkiye savunma sanayisinin hedef alındığı yaptırımlar şöyle:

Savunma Sanayii Başkanlığı’na mal ve teknoloji transferi için ihracat lisansı verilmesi yasağı

Savunma Sanayii Başkanlığı’na 12 aylık bir süre içinde miktarı 10 milyon doları geçecek şekilde ABD mali kurumları tarafından kredi verilmesi yasağı,

Savunma Sanayii Başkanlığı’na ihracat konusunda ABD İhracat-İthalat Bankası desteğinin yasaklanması

ABD'nin Savunma Sanayii Başkanlığı’na yarar sağlayacak kredilere karşı çıkma zorunluluğu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkan yardımcısı Faruk Yiğit, SSB Hava Savunma ve Uzay Departmanı Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Bölgesel Hava Savunma Sistemleri Direktörlüğü Program Müdürü Mustafa Alper Deniz’e vize yasağı getirilmesi.

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu Youtube kanalında dolar kuru ile ilgili yeni teknik analizini yayınladı. Şatıroğlu ''Yeni yaptırımlar falan beklemiyorum bu yüzde dolar kurunda yükseliş beklemiyorum tam aksine düşüş bekliyorum. Doların 7.75 desteğine önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyorum çünkü yabancı yatırımcıların girişinin devamını bekliyorum burayı bir şekilde kırıp aşağı gelmesini bekliyorum. Aşağıda 7.50 vardı ancak 7.50'den evvel arada da başka yerlere gelmesini bekliyorum.'' dedi.

Şatıroğlu doların önümüzdeki dönemi ile ilgili ''doların 7.63'e gelmesini bekliyoruz, ondan sonra 7.41 desteğine gelmesini bekliyoruz'' dedi. Şatıroğlu bu arada bazı tepkilerin ola bileceğini ancak doların 7.26'ya kadar gerileyeceğini ifade etti. Şatıroğlu doların Mart ayı gibi 7.26'lara geleceğini beklediğini ifade etti.

