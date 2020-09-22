Kristal Abazaj İstanbulspor ile sözleşme imzaladı
İstanbulspor Arnavut Kanat Oyuncusu Kristal Abazaj kadrosuna kattığını duyurdu.
GÜNDEM 22.09.2020, 19:29
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İstanbulspor, Anderlecht forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kristal Abazaj'ı kadrosuna kattı. İstanbulspor genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Anderlecht'in 2018 yılında 750 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Abazaj aynı zamanda Arnavutluk Milli Takım forması da giyiyor.
KA Sports Management Şirketi ve sahibi Rahman Kice'nin futbolcusu olan 24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda sol kanat ve forvette oynayabiliyor.
Abazaj geçen sezon Arnavutluk Süperlig'de kiralık olarak Kukesi ile çıktığı 34 lig maçında 10 gol atma başarası gösterdi.
Anderlecht'in 2018 yılında 750 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Abazaj aynı zamanda Arnavutluk Milli Takım forması da giyiyor.
KA Sports Management Şirketi ve sahibi Rahman Kice'nin futbolcusu olan 24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda sol kanat ve forvette oynayabiliyor.
Abazaj geçen sezon Arnavutluk Süperlig'de kiralık olarak Kukesi ile çıktığı 34 lig maçında 10 gol atma başarası gösterdi.
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