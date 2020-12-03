Kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye'de koronavirüs salgınında vefat ve vaka sayılarındaki artış beraberinde yeni tedbirleri getirdi. Toplantı sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede anaokulları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime kapatılmasına karar verilmiş ancak kreşlerle açıklama yapılmamıştı.

İstanbul'da belirsizlik bugün kreşlere gönderilen yeni talimatla sona erdi. Bu kapsamda kreşlerdeki yüz yüze eğitime de ara verildi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzasıyla kreşlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı'nın “Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler” konulu emirleri doğrultusunda ekte yer alan İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 01.12.2020 tarihinde almış olduğu 110 sayılı kararın B-9 Maddesi'nde “Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi hükmü” bulunduğundan ilimizdeki resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılması hususunda gereğini rica ederim.”

