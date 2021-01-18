KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, YÖKDİL sınavı için tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaşırken merakla beklenen YKS tarihlerini de duyurdu.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar geliyor..

