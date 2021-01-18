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KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, YÖKDİL sınavı için tarih belli oldu
Merakla beklenen ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL sınav tarihleri ve başvuru tarihleri duyuruldu.
GÜNDEM 18.01.2021, 16:41
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 ÖSYM sınav takvimini paylaşırken merakla beklenen YKS tarihlerini de duyurdu.
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor..
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor..
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