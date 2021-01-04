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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS son gün ne zaman?
Henüz başvuru yapmayanlar KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. KPSS 2020/2 tercih başvuruları ne zaman bitecek? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 04.01.2021, 10:27
KPSS sınavlarına giren on binlerce memur adayı için tercih işlemleri 30 Aralık 2020’de başladı.
Tercih işlemleri, 7 Ocak 2021 Perşembe günü sona erecek.
Sınavlara katılan memur adayları 7 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercihlerini yapabilecek.
Tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.
Tercih işlemleri, 7 Ocak 2021 Perşembe günü sona erecek.
Sınavlara katılan memur adayları 7 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercihlerini yapabilecek.
Tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.
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