KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS son gün ne zaman?

KPSS sınavlarına giren on binlerce memur adayı için tercih işlemleri 30 Aralık 2020’de başladı.

Tercih işlemleri, 7 Ocak 2021 Perşembe günü sona erecek.

Sınavlara katılan memur adayları 7 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercihlerini yapabilecek.

Tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.

