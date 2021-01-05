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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
GÜNDEM 05.01.2021, 15:10
30 Aralık 2020 yılında başlayan KPSS tercihleri için son tarih 7 Ocak 2021 Perşembe saat 23.59.
ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavlara katılan memur adayları açıklanan tercih kılavuzuna göre https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekler
T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak tercihler KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim adayları için geçerli.
ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.
ÖSYM'nin KPSS tercihlerini bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavlara katılan memur adayları açıklanan tercih kılavuzuna göre https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekler
T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak tercihler KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim adayları için geçerli.
ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.
ÖSYM'nin KPSS tercihlerini bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.
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