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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar nasıl yapılacak?
KPSS tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor.. KPSS lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
GÜNDEM 09.01.2021, 13:33
2020 yılında KPSS Lisans, KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavlarına katılan on binlerce memur adayı, geçtiğimiz haftalarda KPSS tercihlerini yaptı.
Şimdi gözler ÖSYM’nin yapacağı KPSS tercih sonuçları açıklamasında.
ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.
ÖSYM'nin KPSS tercihlerini hafta içinde açıklaması bekleniyor.
KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları ÖSYM üzerinden, kurumlarına yerleşecek.
Kamu kurumları da ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecek.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Yerleştirme sonuçları internet üzerinden öğrenilecek.
Yerleşen adaylara ayrıca bir sınav veya mülakat yapılmayacak.
Yerleştiği kadronun şartlarını taşıması halinde doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Şimdi gözler ÖSYM’nin yapacağı KPSS tercih sonuçları açıklamasında.
ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı.
ÖSYM'nin KPSS tercihlerini hafta içinde açıklaması bekleniyor.
KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adayları ÖSYM üzerinden, kurumlarına yerleşecek.
Kamu kurumları da ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecek.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Yerleştirme sonuçları internet üzerinden öğrenilecek.
Yerleşen adaylara ayrıca bir sınav veya mülakat yapılmayacak.
Yerleştiği kadronun şartlarını taşıması halinde doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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