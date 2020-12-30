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KPSS tercih kılavuzu yayılandı! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS 2020/2 puan türü ile kamu kuruluşlarına alınAcak memurlar için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte KPSS-2022/2 tercih tarihleri...
GÜNDEM 30.12.2020, 13:05
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Kamu kuruluşlarına memur olarak atanacak vatandaşlar için tercih kılavuzunu yayınlandı.
ÖSYM, KPSS 2020/2 puan türü ile bazı kamu kuruluşlarına atanacak memurlar 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden tercihlerini yapabilecek.
KPSS tercihleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.
Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı henüz duyurulmadı.
Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklar..
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS B Grubu Kadrolar için tercih kılavuzu hazırlanacak.
Hazırlanan bu kılavuzda B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
İlk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmayacak.
Sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak kalan yerleştirme işlemlerinde adaylardan yerleştirme ücreti alınacak.
ÖSYM, KPSS 2020/2 puan türü ile bazı kamu kuruluşlarına atanacak memurlar 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden tercihlerini yapabilecek.
KPSS tercihleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.
Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı henüz duyurulmadı.
Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklar..
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS B Grubu Kadrolar için tercih kılavuzu hazırlanacak.
Hazırlanan bu kılavuzda B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
İlk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmayacak.
Sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak kalan yerleştirme işlemlerinde adaylardan yerleştirme ücreti alınacak.
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