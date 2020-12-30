KPSS tercih kılavuzu yayılandı! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

Kamu kuruluşlarına memur olarak atanacak vatandaşlar için tercih kılavuzunu yayınlandı.

ÖSYM, KPSS 2020/2 puan türü ile bazı kamu kuruluşlarına atanacak memurlar 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden tercihlerini yapabilecek.

KPSS tercihleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı henüz duyurulmadı.

Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklar..

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS B Grubu Kadrolar için tercih kılavuzu hazırlanacak.

Hazırlanan bu kılavuzda B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

İlk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmayacak.

Sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak kalan yerleştirme işlemlerinde adaylardan yerleştirme ücreti alınacak.

