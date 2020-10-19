KPSS sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği KPSS lisans sınavının sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklayacak.

Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanacak

ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde koronavirüs nedeniyle gecikmeler yaşandı. Öte yandan ÖSYM olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde bazı sınavların sonuçlarını erken açıkladı

Buna göre KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken de açıklanabilir.

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılmıştı.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

