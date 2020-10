KPSS sonuçları açıklanıyor! KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sonuçları için heyecan dorukta!

Geçtiğimiz aylar içerisinde düzenlenen oturumlara katılım gösteren adaylar için ÖSYM, KPSS sonuçlarını 22 Ekim’de erişime açacağını duyurmuştu.

2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Özel sektörde çalışma şartları, ücret ödemeleri ve izin haklarında yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok kişi memur olmak için KPSS sınavına girmişti.



ÖSYM pandemi süreci nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları erken açıklamıştı.

KPSS sonuçlarının da ÖSYM'nin yoğunluğuna göre erken açıklanması durumu var.



KPSS giren memur adayları sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.



KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak; ancak sonuçların gece yarısı ya da gün içerisinde açıklanması bekleniyor

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacaktır.



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.