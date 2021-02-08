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KPSS sınav tarihleri belli oldu! 2021 KPSS sınavları ne zaman?
Kamu personeli olmak isteyen adayların girdiği Kamu Personel Seçme Sınavlarının tarihi belli oldu. 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 08.02.2021, 09:38
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda açıklandı.
2021 ÖSYM sınav takvimi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından duyuruldu.
ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı bir başka deyişle KPSS'nin tarihi de belli oldu.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.
2021 ÖSYM sınav takvimi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından duyuruldu.
ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı bir başka deyişle KPSS'nin tarihi de belli oldu.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.
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