KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile KPSS ortaöğretim tercihleri dün başlamıştı.

KPSS ortaöğretim tercihleri 7 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir" denildi.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler.

Tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

