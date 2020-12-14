KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman duyurulacak?

İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarının memur olmalarına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayı başladı.

KPSS ortaöğretim sınavlarının sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle öğrenebilecekler.



ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavların sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıklamıştı.

Koronavirüs tedbirleriyle birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erken açıklanması da gündemde.



ÖSYM geçtiğimiz haftalarda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

