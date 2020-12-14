KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman duyurulacak?
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirilmişti. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 14.12.2020, 14:02
İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarının memur olmalarına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayı başladı.
KPSS ortaöğretim sınavlarının sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle öğrenebilecekler.
ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavların sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıklamıştı.
Koronavirüs tedbirleriyle birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erken açıklanması da gündemde.
ÖSYM geçtiğimiz haftalarda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
KPSS ortaöğretim sınavlarının sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle öğrenebilecekler.
ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavların sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıklamıştı.
Koronavirüs tedbirleriyle birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erken açıklanması da gündemde.
ÖSYM geçtiğimiz haftalarda 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
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