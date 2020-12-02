KPSS ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları erken açıklanır mı?
GÜNDEM 02.12.2020, 14:30
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım pazar günü gerçekleştirilmişti.
Sınava giren yüzlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta erişime açılacağını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçlarının daha önce açıklanması bekleniyor.
Ancak ÖSYM, bu yl yaptığı bazı sınavları belirlenen tarihlerden daha erken açıklamıştı.
Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM Aday Şifresi öğrenilebilecek...
KPSS Ortaöğretim Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve lise mezunlarının memur olmak için girdiği merkezi bir sınav türü.
ÖSYM'den dün yapılan açıklamada 2020 sınav takviminde yer alan ALES, YÖKDİL ve diğer 6 sınavın ertelendiği duyurulmuştu.
Ertelenen sınavlar ise şunlar...
* ALES/2,* YÖKDİL/2,* DUS-STS Diş Hekimliği,* e-YDS/13,* DİB-MBSTS,* YDUS* DHBT sınavları ertelendi.
Sınava giren yüzlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta erişime açılacağını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçlarının daha önce açıklanması bekleniyor.
Ancak ÖSYM, bu yl yaptığı bazı sınavları belirlenen tarihlerden daha erken açıklamıştı.
Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM Aday Şifresi öğrenilebilecek...
KPSS Ortaöğretim Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve lise mezunlarının memur olmak için girdiği merkezi bir sınav türü.
ÖSYM'den dün yapılan açıklamada 2020 sınav takviminde yer alan ALES, YÖKDİL ve diğer 6 sınavın ertelendiği duyurulmuştu.
Ertelenen sınavlar ise şunlar...
* ALES/2,* YÖKDİL/2,* DUS-STS Diş Hekimliği,* e-YDS/13,* DİB-MBSTS,* YDUS* DHBT sınavları ertelendi.
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