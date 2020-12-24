KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklanıyor!

KPSS ortaöğretim sınavına giren memur adayları için büyük gün geldi çattı. ÖSYM'nin, sonuçlarının her an açıklanacağı tahmin ediliyor.



Sonuç ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfası https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak..

Sınav sonucunu öğrenmek için T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM Aday Şifresi yeterli.

