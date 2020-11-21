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KPSS ortaöğretim sınavı yarın yapılacak! Giriş belgesi nasıl alınır?
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı için gün geldi çattı. Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav belgesi nasıl alınır! İşte detaylar...
GÜNDEM 21.11.2020, 14:27
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Lise mezunlarının heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınavı yarın yapılacak.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandığını duyurmuştu.
Aygün "Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasını yapmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, hafta sonları yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkılamayacak.
ÖSYM, yayınladığı duyuru ile sınava katılacak memur adaylarının ve bir refaketçilerinin yasaktan muaf olacağını duyurdu.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandığını duyurmuştu.
Aygün "Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasını yapmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, hafta sonları yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkılamayacak.
ÖSYM, yayınladığı duyuru ile sınava katılacak memur adaylarının ve bir refaketçilerinin yasaktan muaf olacağını duyurdu.
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