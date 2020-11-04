KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Ortaöğretim oturumu için sayılı günler kaldı.

Lise mezunu binlerce memur adayı Ortaöğretim KPSS sınavının tarihini merak ediyor.



ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak.



Giriş belgelerinin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak..

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgilerin girilmesiyle erişime açılacak.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

