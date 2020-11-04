KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de yapılmıştı. Lise mezunlarını ilgilendiren Orta öğretim KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam sürüyor. Peki lise KPSS Orta öğretim sınavı ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 04.11.2020, 10:44
KPSS Ortaöğretim oturumu için sayılı günler kaldı.
Lise mezunu binlerce memur adayı Ortaöğretim KPSS sınavının tarihini merak ediyor.
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak.
Giriş belgelerinin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak..
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgilerin girilmesiyle erişime açılacak.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
Lise mezunu binlerce memur adayı Ortaöğretim KPSS sınavının tarihini merak ediyor.
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak.
Giriş belgelerinin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak..
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgilerin girilmesiyle erişime açılacak.
KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
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