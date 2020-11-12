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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman ? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 12.11.2020, 14:11
Lise mezunlarının heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınavı bu sene 22 Kasım tarihinde yapılacak.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 16 Kasım'da erişime açılması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 16 Kasım'da erişime açılması bekleniyor.
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|2
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|1
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|9
|20
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|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
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