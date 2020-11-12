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KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı! KPSS sınavı ne zaman?
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı! İşte detaylar...
GÜNDEM 12.11.2020, 14:40
Lise mezunlarının heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınavı bu sene 22 Kasım tarihinde yapılacak.
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandığını duyurdu.
Aygün "Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasını yaptı..
ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.
22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandığını duyurdu.
Aygün "Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasını yaptı..
ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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