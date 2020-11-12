KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı! KPSS sınavı ne zaman?

Lise mezunlarının heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınavı bu sene 22 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde duyurulacak.



22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandığını duyurdu.

Aygün "Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasını yaptı..

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