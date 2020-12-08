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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarının memur olmalarına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayı başladı. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 08.12.2020, 14:49
22 Kasım 2020’de gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları için nefesler tutuldu.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle öğrenebilecekler.
ÖSYM'nin KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını erken açıklaması da gündemde.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle öğrenebilecekler.
ÖSYM'nin KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını erken açıklaması da gündemde.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
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