KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Kasım 2020’de gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuçları için nefesler tutuldu.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

ÖSYM'nin KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını erken açıklaması da gündemde.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada 2020 yılı sınav takviminde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

