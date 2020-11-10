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KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl 22 Kasım tarihinde yapılacak. Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerinini ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte o tarih....

GÜNDEM 10.11.2020, 14:25
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınav ne zaman?
15-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları yapılan KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı.
AÖF'ün güncellenen sınav takvimine göre  KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak.
Sınav sonuçları ise 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.

22 Kasım'da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav belgeleri sınavlardan en geç bir hafta önce açıklanıyor. Buna göre KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 16 Kasım'da erişime açılması bekleniyor.
Günler öncesinden başvurularını yaparak sınav ücretlerini ilgili bankalara yatıran binlerce lise mezunu memur adayını ilgilendiren sınav ile ilgili ÖSYM'den açıklama bekleniyor.

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