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KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı!
22 Kasım tarihinde gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulmuştu. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları da açıklandı.
GÜNDEM 25.12.2020, 12:43
https://ais.osym.gov.tr/Ortaöğretim mezunlarının memur olabilmek için ter döktüğü KPSS ortaöğretim sınavlarına dair duyurular devam ediyor.
ÖSYM tarafından Kasım ayında düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarının ardından tercihlerini yapacak.
Öte yandan KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı.
2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
ÖSYM tarafından Kasım ayında düzenlenen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarının ardından tercihlerini yapacak.
Öte yandan KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı.
2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.
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