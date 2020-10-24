KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınavı için verilen süreyi açıkladı.

25 Ekim 2020 Pazar günü memur olmak için sınacak girecek adaylara 60 genel kültür, 60 da genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan 2020 KPSS önlisans sınavı için 130 dakika süre tanınacak.



ÖSYM 2020 önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adayları saat konusunda uyardı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada adaylardan saat 10:00’dan önce sınav merkezlerinde olmaları istendi.

Dikkat çeken açıklamaya göre 10:00’dan sonra merkezlere öğrenci alınmayacak.

2020 KPSS önlisans sınavı ise Türkiye’de saat 10:15’te başlayacak.



ÖSYM'den bir uyarı da sınava KKTC'de girecek adaylara geldi.

KKTC’de yapılacak 2020 KPSS önlisans sınavı ise 09:15’te başlayacak.

KKTC'de sınava girecek adaylardan 09:00’dan önce sınav merkezlerinde olmaları istendi.

09:00’dan itibaren sınav merkezlerine hiçbir öğrenci alınmayacak.



Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden toplamda 120 sorudan oluşan 2020 KPSS önlisans sınavı için adaylara 130 dakika süre verilecek.

10:15’te başlayacak sınav Türkiye’de 12:25’te tamamlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise saat 11:25’te 2020 KPSS önlisans sınavı bitmiş olacak.



ÖSYM 2020 KPSS önlisans sınavındaki soru dağılımını da açıkladı.

Buna göre...

Türkçe: 30 (4 soru sözel mantık sorusu)

Matematik: 30 (4-6 soru sayısal mantık soruları)

Tarih: 27

Coğrafya: 18

Vatandaşlık:

Güncel bilgiler'den ise 6 soru çıkacak

