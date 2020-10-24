KPSS önlisans sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

2020 KPSS önlisans sınavı için sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri 14 Ekim'de ÖSYM tarafından resmi internet sayfasından duyurulmuştu.

Sınava girecek adaylardan 2020 KPSS önlisans sınav giriş belgesini edindikten sonra saat 10:00’dan önce sınav merkezlerinde olması istendi.



KPSS önlisans sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi sitesi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM şifresini unutan adaylar e-Devlet kapısı üzerinden ÖSYM portalına giriş yaparak, sınav giriş belgelerini alabilecekler.



2020 KPSS önlisans sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek



KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 26 Kasım olarak duyuruldu



