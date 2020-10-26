KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün açıklanacak mı?

KPSS ön lisans sınavın 25 Ekim Pazar günü saat 10:15'de yapıldı.

2020 KPSS ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarını ise henüz yayınlanmadı.

Geçtiğimiz senelerde KPSS ön lisans sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavdan iki gün sonra erişime açılmıştı.

2020 KPSS ön lisans sınavının da soru kitapçığının ve cevap anahtarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.



KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sonuçları öğrenebilecekler.



Milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS ön lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

