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KPSS ön lisans sınavına girenler dikkat! Başarı sıralaması yayınlandı

2020 KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. KPSS önlisans sınav sonuçları ise 26 Kasım perşembe günü açıklanmıştı. KPSS ön lisans başarı sıralaması yayınlandı.

GÜNDEM 30.11.2020, 09:29
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KPSS ön lisans sınavına girenler dikkat! Başarı sıralaması yayınlandı
25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait sonuçlar 26 Kasım Perşembe günü açıklanmıştı. 
Önlisans sınavına giren adaylar branş bazında sıralamaların açıklanmasını merakla bekliyordu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün  sosyal medyadan yaptığı duyuruda '2020 KPSS Önlisans branş bazında sıralamları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.' demişti.

Sınava katılım gösteren adaylar, KPSS ön lisans başarı sıralamasını T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

KPSS ön lisans başarı sıralaması sınav sonuçları açıklanan adayların puanlarına göre kaçıncı sırada olduğunuzu gösteren sıralamadır.
KPSS başarı sıralaması ile adaylar girdikleri sınavda kaçıncı olduklarını öğrenebilecekler.
Sıralama ile olası bir memur alımlarında kadro sayısına göre atanma ihtimali ortaya çıkar.
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